Prineville Golf Guide
Prineville Golf Courses
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Prineville, OregonPublic/Municipal4.4580000979506
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Prineville, OregonPrivate0.00
Golf Courses Near Prineville
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Powell Butte, OregonPrivate/Resort3.28571428577
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Redmond, OregonSemi-Private4.8225681664402
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Bend, OregonPublic/Resort4.464042019229
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Redmond, OregonPublic4.033333333390
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Bend, OregonPrivate/Resort5.06
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Redmond, OregonResort4.544190810790
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Crooked River Ranch, OregonPublic/Resort4.286696688290
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Redmond, OregonResort4.6341216258132
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Redmond, OregonResort0.00
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Redmond, OregonResort4.6638935034185
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