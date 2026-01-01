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Redmond Golf Resorts

  • Ridge Course - Eagle Crest Resort in Redmond
    Eagle Crest Resort
    Redmond, Oregon
    Eagle Crest Resort is a 1,700-acre resort and residential community in Redmond, located in the heart of Central Oregon. Eagle Crest features two 18-hole championship courses and an additional par-63 Challenge Course as well as a grass putting course. Accommodations range from rooms and suites in a 100-unit main lodge and also a collection of…

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