Redmond Golf Guide
Redmond Golf Courses
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Redmond, OregonResort4.6638935034185
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Redmond, OregonResort
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Redmond, OregonResort4.544190810790
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Redmond, OregonResort4.6341216258132
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Redmond, OregonSemi-Private4.8225681664402
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Redmond, OregonPublic4.033333333390
Golf Courses Near Redmond
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Bend, OregonPrivate/Resort5.06
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Bend, OregonPublic/Resort4.464042019229
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Crooked River Ranch, OregonPublic/Resort4.286696688290
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Powell Butte, OregonPrivate/Resort3.28571428577
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Sisters, OregonPublic2.7515
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Bend, OregonPublic/Resort3.8568210263258
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Bend, OregonPrivate3.45
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Bend, OregonPrivate
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Bend, OregonPrivate
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Bend, OregonPrivate/Resort4.697478991618
Redmond Golf Resorts
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Redmond, OregonEagle Crest Resort is a 1,700-acre resort and residential community in Redmond, located in the heart of Central Oregon. Eagle Crest features two 18-hole championship courses and an additional par-63 Challenge Course as well as a grass putting course. Accommodations range from rooms and suites in a 100-unit main lodge and also a collection of…
Redmond Driving Ranges
See Also
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1 course | 90 reviews
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