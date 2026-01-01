Home / Courses / World / USA / Oregon

Powell Butte Golf Guide

Powell Butte Golf Courses

Golf Courses Near Powell Butte

Powell Butte Golf Resorts

  • Brasada Canyons GC: #6
    Brasada Ranch
    Powell Butte, Oregon
    Brasada Ranch is a private real estate and community near Bend, Oregon that features guest access at their cabin rentals and hotel-style suites. It is home to the 18-hole Brasada Canyons Golf Course, a tumbling, mountainous course in the high desert designed by Peter Jacobsen and Jim Hardy. The ranch house suites & guestrooms have private firepits…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me