Powell Butte Golf Guide
Powell Butte Golf Courses
Golf Courses Near Powell Butte
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Bend, OregonPublic/Resort4.464042019229
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Bend, OregonPrivate/Resort5.06
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Redmond, OregonSemi-Private4.8225681664402
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Redmond, OregonPublic4.033333333390
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Redmond, OregonResort4.544190810790
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Redmond, OregonResort0.00
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Redmond, OregonResort4.6341216258132
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Redmond, OregonResort4.6638935034185
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Prineville, OregonPublic/Municipal4.4580000979506
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Bend, OregonPublic/Resort3.8568210263258
Powell Butte Golf Resorts
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Powell Butte, OregonBrasada Ranch is a private real estate and community near Bend, Oregon that features guest access at their cabin rentals and hotel-style suites. It is home to the 18-hole Brasada Canyons Golf Course, a tumbling, mountainous course in the high desert designed by Peter Jacobsen and Jim Hardy. The ranch house suites & guestrooms have private firepits…
See Also
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6 courses | 899 reviews
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