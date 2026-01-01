Tigard Golf Guide
Tigard Golf Courses
Golf Courses Near Tigard
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King City, OregonSemi-Private4.804761904837
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Tualatin, OregonPrivate4.52
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Beaverton, OregonPublic/Municipal3.7602320361386
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Lake Oswego, OregonMunicipal4.7656765677102
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Lake Oswego, OregonPrivate3.01
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Portland, OregonPrivate5.03
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Portland, OregonPrivate5.01
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Wilsonville, OregonPublic3.66666666672
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West Linn, OregonPublic4.05
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West Linn, OregonPrivate5.01
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