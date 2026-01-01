Lake Oswego Golf Guide
Lake Oswego Golf Courses
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Lake Oswego, OregonMunicipal4.7656765677102
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Lake Oswego, OregonPrivate3.01
Golf Courses Near Lake Oswego
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Portland, OregonPrivate5.01
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Tualatin, OregonPrivate4.52
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Gladstone, OregonPublic4.57092386551
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Tigard, OregonSemi-Private4.044
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Portland, OregonPublic/Municipal4.2969831781511
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King City, OregonSemi-Private4.804761904837
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West Linn, OregonPrivate5.01
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Beaverton, OregonPublic/Municipal3.7602320361386
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Portland, OregonPrivate5.03
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West Linn, OregonPublic4.05
See Also
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