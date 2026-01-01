Bath Golf Guide
Bath Golf Courses
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Bath, PennsylvaniaPublic4.226190476221
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Bath, PennsylvaniaPublic3.83333333336
Golf Courses Near Bath
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Danielsville, PennsylvaniaPrivate/Resort0.00
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Catasauqua, PennsylvaniaPublic4.254
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Easton, PennsylvaniaPublic4.12857142867
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic3.33333333336
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic4.010989011183
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic4.010989011183
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Easton, PennsylvaniaPrivate0.00
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Allentown, PennsylvaniaPublic4.687516
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Kresgeville, PennsylvaniaPublic/Resort3.22222222229
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Easton, PennsylvaniaPublic4.2650118447111
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