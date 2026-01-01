Donegal Golf Guide
Donegal Golf Courses
Golf Courses Near Donegal
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Stahlstown, PennsylvaniaPrivate
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Jones Mills, PennsylvaniaPrivate
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Mount Pleasant, PennsylvaniaSemi-Private4.52
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Mt Pleasant, PennsylvaniaPublic4.52
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Latrobe, PennsylvaniaPublic4.6597817473317
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Connellsville, PennsylvaniaSemi-Private4.7996515679165
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Hidden Valley, PennsylvaniaResort4.082305502844
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Mount Pleasant, PennsylvaniaPublic
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Seven Springs, PennsylvaniaResort4.147058823511
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
Donegal Driving Ranges
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