Connellsville Golf Guide
Connellsville Golf Courses
Golf Courses Near Connellsville
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Dawson, PennsylvaniaResort4.6725231366390
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Mount Pleasant, PennsylvaniaPublic0.00
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Acme, PennsylvaniaPublic3.516
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Uniontown, PennsylvaniaSemi-Private3.5353950404117
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic2.303921568618
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Mt Pleasant, PennsylvaniaPublic4.52
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Uniontown, PennsylvaniaPublic3.7485559261109
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Farmington, PennsylvaniaResort0.00
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Mount Pleasant, PennsylvaniaSemi-Private4.52
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic3.538461538513
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