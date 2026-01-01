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Champion Golf Courses

Golf Courses Near Champion

Champion Golf Resorts

  • Highlands GC - Seven Springs
    Seven Springs Mountain Resort
    Champion, Pennsylvania
    The Seven Springs Mountain Resort attracts more than a million overnight and day guests to enjoy the best of Pennsylvania skiing, snowboarding and golf. It's a full-service ski and golf resort that offers so much more - sporting clays, a spa, multiple restaurants, ziplining, stables, a pool, hiking, bowling, mini-golf and mountain biking. The…

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