Champion Golf Guide
Champion Golf Courses
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Seven Springs, PennsylvaniaResort4.147058823511
Golf Courses Near Champion
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Hidden Valley, PennsylvaniaResort4.082305502844
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Jones Mills, PennsylvaniaPrivate
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Rockwood, PennsylvaniaPublic
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Rockwood, PennsylvaniaPublic5.01
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Stahlstown, PennsylvaniaPrivate
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Acme, PennsylvaniaPublic3.516
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Somerset, PennsylvaniaPrivate4.022222222233
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Boswell, PennsylvaniaPublic
Champion Golf Resorts
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Champion, PennsylvaniaThe Seven Springs Mountain Resort attracts more than a million overnight and day guests to enjoy the best of Pennsylvania skiing, snowboarding and golf. It's a full-service ski and golf resort that offers so much more - sporting clays, a spa, multiple restaurants, ziplining, stables, a pool, hiking, bowling, mini-golf and mountain biking. The…
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