Latrobe Golf Guide
Latrobe Golf Courses
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Latrobe, PennsylvaniaPublic4.6597817473317
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate5.05
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate4.01
Golf Courses Near Latrobe
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Ligonier, PennsylvaniaPublic0.00
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Mount Pleasant, PennsylvaniaSemi-Private
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Greensburg, PennsylvaniaPublic2.02
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Mt Pleasant, PennsylvaniaPublic
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Greensburg, PennsylvaniaPublic2.38095238129
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Greensburg, PennsylvaniaPrivate
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Youngwood, PennsylvaniaPublic2.54
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate3.04
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate0.00
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Greensburg, PennsylvaniaPublic4.15217391346
Latrobe Golf Resorts
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Latrobe, PennsylvaniaLatrobe Country Club holds a special place in the golf world as the course where Arnold Palmer learned the game under his father, Deacon. The King lived and operated an office just off property. Although primarily a private club, Latrobe CC is available for stay-and-play visitors who can rent two period homes, Deacon's View and The Milfred House,…
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