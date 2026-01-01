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Latrobe Golf Guide

Latrobe Golf Courses

Golf Courses Near Latrobe

Latrobe Golf Resorts

  • Latrobe Country Club
    Latrobe Country Club
    Latrobe, Pennsylvania
    Latrobe Country Club holds a special place in the golf world as the course where Arnold Palmer learned the game under his father, Deacon. The King lived and operated an office just off property. Although primarily a private club, Latrobe CC is available for stay-and-play visitors who can rent two period homes, Deacon's View and The Milfred House,…

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