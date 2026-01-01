Scottdale Golf Guide
Golf Courses Near Scottdale
-
Mount Pleasant, PennsylvaniaPublic0.00
-
Connellsville, PennsylvaniaSemi-Private4.7996515679165
-
Dawson, PennsylvaniaResort4.6725231366390
-
Mt Pleasant, PennsylvaniaPublic4.52
-
Mount Pleasant, PennsylvaniaSemi-Private4.52
-
Belle Vernon, PennsylvaniaPublic2.303921568618
-
Madison, PennsylvaniaPublic4.1891891892111
-
Youngwood, PennsylvaniaPublic2.54
-
Acme, PennsylvaniaPublic3.516
-
Belle Vernon, PennsylvaniaPublic3.538461538513
See Also
-
1 course | 165 reviews
-
3 courses | 2 reviews
-
1 course | 390 reviews
-
1 course | 16 reviews
-
1 course | 111 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 32 reviews
-
5 courses | 79 reviews
-
1 course | 0 reviews