Jeffersonville Golf Guide
Jeffersonville Golf Courses
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Jeffersonville, PennsylvaniaPublic/Municipal4.4446774042373
Golf Courses Near Jeffersonville
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Norristown, PennsylvaniaSemi-Private3.3758
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Audubon, PennsylvaniaPublic3.979266775876
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Wayne, PennsylvaniaPrivate5.01
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Plymouth Meeting, PennsylvaniaPrivate4.52
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Collegeville, PennsylvaniaPublic4.2665368093491
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King of Prussia, PennsylvaniaPrivate
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Skippack, PennsylvaniaPublic3.9697510032479
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Blue Bell, PennsylvaniaPublic
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Wayne, PennsylvaniaPrivate
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Phoenixville, PennsylvaniaPrivate4.02
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