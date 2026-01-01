Kittanning Golf Guide
Kittanning Golf Courses
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Kittanning, PennsylvaniaPrivate
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Kittanning, PennsylvaniaPublic
Golf Courses Near Kittanning
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Ford City, PennsylvaniaPublic/Resort4.4935064935154
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Freeport, PennsylvaniaPublic3.352941176517
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Freeport, PennsylvaniaPublic3.976744186172
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Dayton, PennsylvaniaPublic4.469467787120
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New Bethlehem, PennsylvaniaSemi-Private
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Apollo, PennsylvaniaPrivate3.6445294536304
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Sarver, PennsylvaniaPublic1.44444444444
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Apollo, PennsylvaniaPublic4.2411347518141
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Freeport, PennsylvaniaPrivate4.02857142866
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Vandergrift, PennsylvaniaSemi-Private
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