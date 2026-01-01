Lower Burrell Golf Guide
Lower Burrell Golf Courses
Golf Courses Near Lower Burrell
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Natrona Heights, PennsylvaniaSemi-Private3.882352941217
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New Kensington, PennsylvaniaPublic3.302631578976
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Apollo, PennsylvaniaPrivate5.01
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Freeport, PennsylvaniaPrivate4.02857142866
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.5172413793203
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Vandergrift, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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Oakmont, PennsylvaniaPublic1.01
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Oakmont, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
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Sarver, PennsylvaniaPublic1.44444444444
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.1779661017118
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