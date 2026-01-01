New Tripoli Golf Guide
New Tripoli Golf Courses
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
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New Tripoli, PennsylvaniaPublic3.415
Golf Courses Near New Tripoli
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Allentown, PennsylvaniaPublic4.687516
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Palmerton, PennsylvaniaPrivate4.2450
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Tamaqua, PennsylvaniaPublic3.166666666712
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Allentown, PennsylvaniaPublic/Municipal4.11111111119
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Wescosville, PennsylvaniaPublic4.3606066241344
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Kutztown, PennsylvaniaPublic4.3969253253370
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Fleetwood, PennsylvaniaPrivate5.01
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Catasauqua, PennsylvaniaPublic4.254
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Danielsville, PennsylvaniaPrivate/Resort0.00
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Macungie, PennsylvaniaPrivate5.02
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