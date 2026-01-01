Bolivar Golf Guide
Bolivar Golf Courses
Golf Courses Near Bolivar
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New Florence, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPublic3.66666666673
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Ligonier, PennsylvaniaPublic
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate3.04
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Johnstown, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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Boswell, PennsylvaniaPublic
Bolivar Golf Resorts
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Bolivar, PennsylvaniaChampion Lakes Golf Resort is a country club that offers resort quality stay-and-play packages with unique sports-themed rooms in the Lynch House, as well as two multi-bedroom houses lining the course. Although both have their own kitchens, groups can opt into a bed-and-breakfast offerings that include some meals. Designed and constructed by…
See Also
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1 course | 0 reviews
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5 courses | 7 reviews
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2 courses | 71 reviews
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1 course | 0 reviews
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4 courses | 3 reviews
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3 courses | 323 reviews
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1 course | 68 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 31 reviews