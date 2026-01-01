Ligonier Golf Guide
Ligonier Golf Courses
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate3.04
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPublic3.66666666673
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Ligonier, PennsylvaniaPrivate
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Ligonier, PennsylvaniaPublic
Golf Courses Near Ligonier
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Bolivar, PennsylvaniaPublic4.918402777897
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate5.05
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Boswell, PennsylvaniaPublic
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Latrobe, PennsylvaniaPrivate4.01
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Stahlstown, PennsylvaniaPrivate
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Latrobe, PennsylvaniaPublic4.6597817473317
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New Florence, PennsylvaniaPrivate
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Acme, PennsylvaniaPublic3.516
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Jones Mills, PennsylvaniaPrivate
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Hidden Valley, PennsylvaniaResort4.082305502844
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