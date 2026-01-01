Monroeville Golf Guide
Monroeville Golf Courses
Golf Courses Near Monroeville
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.1779661017118
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
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Verona, PennsylvaniaPrivate4.01
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.33333333333
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Verona, PennsylvaniaPrivate0.00
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.7743458587355
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Oakmont, PennsylvaniaPublic1.01
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.5172413793203
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Oakmont, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
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North Braddock, PennsylvaniaPublic3.6334141904327
Monroeville Driving Ranges
See Also
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