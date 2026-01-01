Oakmont Golf Guide
Oakmont Golf Courses
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Oakmont, PennsylvaniaPrivate4.97222222227
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Oakmont, PennsylvaniaPublic1.01
Golf Courses Near Oakmont
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Verona, PennsylvaniaPrivate4.01
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate5.02
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Pittsburgh, PennsylvaniaPublic3.1779661017118
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Verona, PennsylvaniaPrivate0.00
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate0.00
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Monroeville, PennsylvaniaPublic2.294117647117
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Allison Park, PennsylvaniaPublic2.01
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
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Murrysville, PennsylvaniaPublic3.5172413793203
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Lower Burrell, PennsylvaniaPrivate2.14285714292
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