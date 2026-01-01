Madison Golf Guide
Madison Golf Courses
Golf Courses Near Madison
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic2.303921568618
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Youngwood, PennsylvaniaPublic2.54
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Greensburg, PennsylvaniaPublic4.15217391346
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic3.538461538513
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic4.01
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Mount Pleasant, PennsylvaniaPublic0.00
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Greensburg, PennsylvaniaPublic2.02
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Greensburg, PennsylvaniaPrivate0.00
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