Elizabeth Golf Guide
Elizabeth Golf Courses
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic2.55
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic3.9714285714231
Golf Courses Near Elizabeth
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McKeesport, PennsylvaniaPrivate0.00
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic4.01
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Monongahela, PennsylvaniaPrivate4.01
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic3.538461538513
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic2.303921568618
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West Mifflin, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
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Madison, PennsylvaniaPublic4.1891891892111
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Library, PennsylvaniaPublic/Municipal1.538461538513
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate0.00
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