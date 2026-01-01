McKeesport Golf Guide
McKeesport Golf Courses
Golf Courses Near McKeesport
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic3.9714285714231
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West Mifflin, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Irwin, PennsylvaniaPublic3.254
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North Braddock, PennsylvaniaPublic3.6334141904327
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic2.55
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic4.01
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Madison, PennsylvaniaPublic4.1891891892111
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Pittsburgh, PennsylvaniaPrivate4.52
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