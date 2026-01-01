North Huntingdon Golf Guide
Golf Courses Near North Huntingdon
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Irwin, PennsylvaniaPublic3.254
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Madison, PennsylvaniaPublic4.1891891892111
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Export, PennsylvaniaPublic5.02
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Greensburg, PennsylvaniaPublic4.15217391346
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Greensburg, PennsylvaniaPrivate
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Export, PennsylvaniaPrivate
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McKeesport, PennsylvaniaPrivate
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Delmont, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Delmont, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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