Barnesville Golf Guide
Barnesville Golf Courses
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Barnesville, PennsylvaniaPublic4.521008403413
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Barnesville, PennsylvaniaPublic3.990196078423
Golf Courses Near Barnesville
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Tamaqua, PennsylvaniaPublic3.166666666712
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Orwigsburg, PennsylvaniaPrivate2.14285714292
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Sugarloaf, PennsylvaniaPrivate4.754
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Sugarloaf, PennsylvaniaPublic4.813598166590
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Pine Grove, PennsylvaniaPublic4.434887484199
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Mowry, PennsylvaniaPublic0.00
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Drums, PennsylvaniaPublic3.822035480998
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Drums, PennsylvaniaPublic4.0095549331159
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