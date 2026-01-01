New Florence Golf Guide
New Florence Golf Courses
Golf Courses Near New Florence
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Bolivar, PennsylvaniaPublic4.918402777897
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Johnstown, PennsylvaniaPrivate
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Vintondale, PennsylvaniaSemi-Private
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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Johnstown, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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Johnstown, PennsylvaniaPublic4.01
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Ligonier, PennsylvaniaPublic3.66666666673
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Johnstown, PennsylvaniaPublic5.01
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Ligonier, PennsylvaniaPublic
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