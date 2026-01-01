Irmo Golf Guide
Golf Courses Near Irmo
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Lexington, South CarolinaSemi-Private4.1081878249363
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Chapin, South CarolinaPublic1.01
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Columbia, South CarolinaPublic1.01
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Columbia, South CarolinaPublic4.1061452514179
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Chapin, South CarolinaSemi-Private4.4165167852433
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Lexington, South CarolinaPrivate5.03
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Columbia, South CarolinaSemi-Private4.3036053131251
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West Columbia, South CarolinaSemi-Private2.9855907781347
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West Columbia, South CarolinaSemi-Private4.222222222244
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Columbia, South CarolinaPublic3.9130333952623
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