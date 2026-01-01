Leesville Golf Guide
Leesville Golf Courses
Golf Courses Near Leesville
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Batesburg-Leesville, South CarolinaPublic2.66666666673
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Batesburg-Leesville, South CarolinaPrivate
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Lexington, South CarolinaPrivate5.03
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West Columbia, South CarolinaSemi-Private2.9855907781347
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Chapin, South CarolinaSemi-Private4.4165167852433
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Lexington, South CarolinaSemi-Private4.1081878249363
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Aiken, South CarolinaPublic
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Gaston, South CarolinaSemi-Private2.4807383628188
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Saluda, South CarolinaPublic3.981900452515
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West Columbia, South CarolinaSemi-Private4.222222222244
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