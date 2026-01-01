Saint Matthews Golf Guide
Saint Matthews Golf Courses
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Saint Matthews, South CarolinaSemi-Private3.539735591293
Golf Courses Near Saint Matthews
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Orangeburg, South CarolinaMunicipal/Public1.309899569643
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Orangeburg, South CarolinaPrivate4.85
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Santee, South CarolinaSemi-Private4.5632092502692
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Santee, South CarolinaPublic3.600877193116
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Santee, South CarolinaSemi-Private4.2254901961102
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Cope, South CarolinaPublic0.00
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Hopkins, South CarolinaPublic2.05
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Gaston, South CarolinaSemi-Private2.4807383628188
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Sumter, South CarolinaSemi-Private3.857142857114
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Sumter, South CarolinaPublic4.272727272777
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