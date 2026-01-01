Starr Golf Guide
Golf Courses Near Starr
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Anderson, South CarolinaSemi-Private3.479638009123
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Anderson, South CarolinaSemi-Private3.155555555614
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Anderson, South CarolinaSemi-Private4.3719904924427
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Hartwell, GeorgiaSemi-Private4.4824110888266
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Pendleton, South CarolinaSemi-Private4.66666666678
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Anderson, South CarolinaSemi-Private4.4754246622583
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Hartwell, GeorgiaSemi-Private0.00
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Pendleton, South CarolinaPublic0.00
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Elberton, GeorgiaMunicipal4.80575604311026
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Williamston, South CarolinaSemi-Private4.114942528787
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