Copperhill Golf Guide
Copperhill Golf Courses
Golf Courses Near Copperhill
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Mineral Bluff, GeorgiaSemi-Private/Resort4.666666666712
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Blairsville, GeorgiaPublic3.7194570136236
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Ellijay, GeorgiaSemi-Private3.952380952419
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Blairsville, GeorgiaPublic4.4461206897464
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Athens, TennesseePublic3.05
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Cleveland, TennesseeSemi-Private3.90476190484
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Young Harris, GeorgiaResort4.8063529412268
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Hayesville, North CarolinaSemi-Private3.7307141071358
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Cleveland, TennesseePrivate4.01
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Chatsworth, GeorgiaPublic4.07
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