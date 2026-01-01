Murphy Golf Guide
Golf Courses Near Murphy
-
Blairsville, GeorgiaPublic3.7194570136236
-
Hayesville, North CarolinaSemi-Private3.7307141071358
-
Young Harris, GeorgiaResort4.8063529412268
-
Blairsville, GeorgiaPublic4.4461206897464
-
Hayesville, North CarolinaSemi-Private4.4858638633850
-
Copperhill, TennesseeSemi-Private3.52
-
Mineral Bluff, GeorgiaSemi-Private/Resort4.666666666712
-
Clayton, GeorgiaPrivate/Resort4.54
-
Helen, GeorgiaSemi-Private3.4333333333208
-
Franklin, North CarolinaResort4.19047619054
See Also
-
2 courses | 700 reviews
-
1 course | 268 reviews
-
2 courses | 1208 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 12 reviews
-
1 course | 208 reviews
-
1 course | 19 reviews
-
2 courses | 268 reviews