South Pasadena Golf Guide
South Pasadena Golf Courses
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South Pasadena, CaliforniaPublic4.0924293713336
Golf Courses Near South Pasadena
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Pasadena, CaliforniaPrivate0.00
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Alhambra, CaliforniaMunicipal3.71743856481753
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Pasadena, CaliforniaPublic3.311912225791
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Glendale, CaliforniaPublic3.8706439424469
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Monterey Park, CaliforniaPublic4.197536885348
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Pasadena, CaliforniaPublic3.37773467681225
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Glendale, CaliforniaPrivate4.06
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San Gabriel, CaliforniaPrivate5.01
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.2082640966156
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Altadena, CaliforniaPublic/Municipal4.5182360691150
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