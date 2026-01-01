Altadena Golf Guide
Altadena Golf Courses
Golf Courses Near Altadena
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Pasadena, CaliforniaPublic/Municipal3.9160506449226
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Pasadena, CaliforniaPublic3.311912225791
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Pasadena, CaliforniaPublic3.37773467681225
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Pasadena, CaliforniaPrivate0.00
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La Canada, CaliforniaPrivate5.01
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Glendale, CaliforniaPrivate4.06
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Glendale, CaliforniaPublic3.8706439424469
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San Gabriel, CaliforniaPrivate5.01
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South Pasadena, CaliforniaPublic4.0924293713336
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Arcadia, CaliforniaPublic3.6765510017867
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