Glendale Golf Guide
Glendale Golf Courses
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Glendale, CaliforniaPrivate4.06
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Glendale, CaliforniaPrivate5.01
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Glendale, CaliforniaPublic3.8729782094470
Golf Courses Near Glendale
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Pasadena, CaliforniaPublic3.37773467681225
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Pasadena, CaliforniaPublic3.311912225791
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La Canada, CaliforniaPrivate5.01
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Pasadena, CaliforniaPrivate0.00
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South Pasadena, CaliforniaPublic4.0924293713336
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.9624711757348
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.7431086153484
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.2082640966156
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Altadena, CaliforniaPublic/Municipal4.5182360691150
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Burbank, CaliforniaPublic1.144212523735
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