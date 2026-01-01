La Canada Golf Guide
La Canada Golf Courses
Golf Courses Near La Canada
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Pasadena, CaliforniaPublic3.37773467681225
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Glendale, CaliforniaPrivate5.01
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Glendale, CaliforniaPrivate4.06
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Pasadena, CaliforniaPublic3.311912225791
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Glendale, CaliforniaPublic3.8706439424469
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Altadena, CaliforniaPublic/Municipal4.5182360691150
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Pasadena, CaliforniaPrivate0.00
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Burbank, CaliforniaPublic1.144212523735
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Burbank, CaliforniaPublic3.91772861461138
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Pasadena, CaliforniaPublic/Municipal3.9160506449226
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