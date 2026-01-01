Hempstead Golf Guide
Hempstead Golf Courses
Golf Courses Near Hempstead
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Waller, TexasSemi-Private2.01
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Waller, TexasPrivate0.00
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Bellville, TexasSemi-Private2.83333333336
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Hockley, TexasPrivate1.01
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Hockley, TexasPrivate1.01
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San Felipe, TexasSemi-Private4.035
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Brenham, TexasSemi-Private3.9751444594234
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Magnolia, TexasPublic3.45714285717
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Cypress, TexasPublic3.9084543872712
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Navasota, TexasPublic3.8489208633139
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