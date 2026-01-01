San Felipe Golf Guide
San Felipe Golf Courses
Golf Courses Near San Felipe
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Fulshear, TexasPrivate
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Bellville, TexasSemi-Private2.83333333336
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Waller, TexasSemi-Private2.01
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Waller, TexasPrivate
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Katy, TexasPrivate4.54
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Katy, TexasSemi-Private4.1523717886575
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Hempstead, TexasPublic3.36498411681097
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Eagle Lake, TexasPublic/Municipal
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Katy, TexasPublic3.6894808997829
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Katy, TexasPrivate2.91666666673
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