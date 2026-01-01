New Ulm Golf Guide
Golf Courses Near New Ulm
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Columbus, TexasPrivate/Resort5.018
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Columbus, TexasPrivate/Resort5.01
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Columbus, TexasSemi-Private0.00
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Columbus, TexasPublic/Municipal3.25
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Bellville, TexasSemi-Private2.83333333336
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Weimar, TexasPublic/Municipal3.254
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Eagle Lake, TexasPublic/Municipal0.00
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La Grange, TexasSemi-Private4.01
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San Felipe, TexasSemi-Private4.035
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Brenham, TexasSemi-Private3.9751444594234
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