Columbus Golf Guide
Columbus Golf Courses
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Columbus, TexasPrivate/Resort5.018
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Columbus, TexasPrivate/Resort5.01
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Columbus, TexasPublic/Municipal3.25
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Columbus, TexasSemi-Private
Golf Courses Near Columbus
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Weimar, TexasPublic/Municipal3.254
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Eagle Lake, TexasPublic/Municipal
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La Grange, TexasSemi-Private4.01
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Bellville, TexasSemi-Private2.83333333336
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San Felipe, TexasSemi-Private4.035
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Hallettsville, TexasPublic
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Hempstead, TexasPublic3.36498411681097
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Wharton, TexasPrivate
Columbus Golf Resorts
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Columbus, TexasLocated about an hour's drive east of Houston in Columbus, Big Easy Ranch showcases a blend of luxurious ranch living on 2,000 acres. Opened in 2016, Big Easy Ranch is a sporting club with a small number of cabins that has a maximum total occupancy of 23. Golf is just a small piece of the lifestyle, as it is home to a 9-hole, par-3 course. Guests…
See Also
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