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Columbus Golf Resorts

  • Big Easy Ranch: #1
    Big Easy Ranch
    Columbus, Texas
    Located about an hour's drive east of Houston in Columbus, Big Easy Ranch showcases a blend of luxurious ranch living on 2,000 acres. Opened in 2016, Big Easy Ranch is a sporting club with a small number of cabins that has a maximum total occupancy of 23. Golf is just a small piece of the lifestyle, as it is home to a 9-hole, par-3 course. Guests…

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