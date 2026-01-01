Sherman Golf Guide
Sherman Golf Courses
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Sherman, TexasPublic3.979591836798
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Sherman, TexasPublic2.727272727311
Golf Courses Near Sherman
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Denison, TexasSemi-Private3.54
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Pottsboro, TexasResort/Private3.9855072464208
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Gunter, TexasSemi-Private4.28459460721510
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Anna, TexasPrivate4.01
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Gordonville, TexasResort/Private
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Kingston, OklahomaPublic4.535714285716
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Tioga, TexasPublic/Resort
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Lake Kiowa, TexasPrivate
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Kingston, OklahomaPublic4.230158730211
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Bonham, TexasSemi-Private2.33333333333
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