New Market Golf Guide
New Market Golf Courses
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New Market, VirginiaResort
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New Market, VirginiaResort
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New Market, VirginiaResort
Golf Courses Near New Market
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Luray, VirginiaSemi-Private/Resort4.25
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Keezletown, VirginiaPublic2.1592261905113
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Basye, VirginiaResort4.8031242213177
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Harrisonburg, VirginiaResort4.441176470662
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McGaheysville, VirginiaResort4.339933516459
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Harrisonburg, VirginiaPrivate5.02
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Harrisonburg, VirginiaPublic4.385252291124
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private1.01
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private4.490429247458
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Harrisonburg, VirginiaSemi-Private4.490429247458
New Market Golf Resorts
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New Market, VAShenvalee Golf Resort is a 27-hole property in Virginia's Shenandoah Valley with a 42-room motel onsite as well as a Fairway house that has four bedrooms. The original Shenvalee Olde Course opened in 1927 and a third nine was built in 1964. The motel was added in 1969.
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