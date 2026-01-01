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Golf Courses Near New Market

New Market Golf Resorts

  • Shenvalee GC
    Shenvalee Golf Resort
    New Market, VA
    Shenvalee Golf Resort is a 27-hole property in Virginia's Shenandoah Valley with a 42-room motel onsite as well as a Fairway house that has four bedrooms. The original Shenvalee Olde Course opened in 1927 and a third nine was built in 1964. The motel was added in 1969.

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