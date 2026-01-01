Cape Charles Golf Guide
Cape Charles Golf Courses
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Cape Charles, VirginiaResort5.07
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Cape Charles, VirginiaResort5.07
Golf Courses Near Cape Charles
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Langley AFB, VirginiaMilitary3.66666666673
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Langley AFB, VirginiaMilitary3.66666666673
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal3.52
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Norfolk, VirginiaMilitary4.258
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Norfolk, VirginiaPublic/Municipal4.025391829453
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Virginia Beach, VirginiaPrivate0.00
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Virginia Beach, VirginiaPrivate4.52
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