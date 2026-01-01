Norfolk Golf Guide
Norfolk Golf Courses
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Norfolk, VirginiaMilitary4.258
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Norfolk, VirginiaPublic/Municipal4.025391829453
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Norfolk, VirginiaMilitary4.3338953927193
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Norfolk, VirginiaPublic/Municipal3.744680851194
Golf Courses Near Norfolk
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Virginia Beach, VirginiaSemi-Private4.2029993667656
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Virginia Beach, VirginiaMunicipal4.0254184629516
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Portsmouth, VirginiaPublic/Municipal3.04
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Portsmouth, VirginiaPublic/Municipal4.110
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal3.52
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Chesapeake, VirginiaPrivate4.01
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Virginia Beach, VirginiaPublic3.212244898245
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Virginia Beach, VirginiaPublic3.7708514634714
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Virginia Beach, VirginiaPrivate0.00
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Portsmouth, VirginiaPrivate4.02
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