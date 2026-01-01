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Irvington Golf Guide

Irvington Golf Courses

Golf Courses Near Irvington

Irvington Golf Resorts

  • Golden Eagle GC at Tides Inn Resort
    The Tides Inn
    Irvington, VA
    The historic Tides Inn dates back to 1947 and is located on the Virginia Coast along Chesapeake Bay and on the Virginia Wine Trail and Virginia Oyster Trail. Golden Eagle Golf Club, located three miles away, is an amenity of the resort and was designed by George Cobb. It is also home to a nine-hole, par-3 golf course that is included in green…

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