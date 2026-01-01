Irvington Golf Guide
Irvington Golf Courses
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Irvington, VirginiaSemi-Private/Resort3.239316239341
Golf Courses Near Irvington
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Kilmarnock, VirginiaPrivate2.01
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Hartfield, VirginiaSemi-Private4.5345717234196
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Callao, VirginiaSemi-Private4.52
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Gloucester, VirginiaPublic4.01
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West Point, VirginiaPrivate0.00
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Williamsburg, VirginiaSemi-Private4.52462838721337
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Toano, VirginiaSemi-Private3.311639549449
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Tappahannock, VirginiaSemi-Private4.5088462412465
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Williamsburg, VirginiaMilitary4.02
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Williamsburg, VirginiaPublic4.2107983193446
Irvington Golf Resorts
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Irvington, VAThe historic Tides Inn dates back to 1947 and is located on the Virginia Coast along Chesapeake Bay and on the Virginia Wine Trail and Virginia Oyster Trail. Golden Eagle Golf Club, located three miles away, is an amenity of the resort and was designed by George Cobb. It is also home to a nine-hole, par-3 golf course that is included in green…
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