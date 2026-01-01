Hampton Golf Guide
Hampton Golf Courses
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal3.52
Golf Courses Near Hampton
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Langley AFB, VirginiaMilitary3.66666666673
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Langley AFB, VirginiaMilitary3.66666666673
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Newport News, VirginiaResort4.802955665204
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Newport News, VirginiaPrivate4.33333333333
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Norfolk, VirginiaPublic/Municipal4.025391829453
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Norfolk, VirginiaMilitary4.3338953927193
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Newport News, VirginiaPublic/Municipal3.8446601942206
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Newport News, VirginiaPublic/Municipal3.8446601942206
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Suffolk, VirginiaPrivate5.02
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Suffolk, VirginiaPrivate5.02
Hampton Driving Ranges
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