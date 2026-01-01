Newport News Golf Guide
Newport News Golf Courses
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Newport News, VirginiaPublic/Municipal3.8446601942206
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Newport News, VirginiaPublic/Municipal3.8446601942206
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Newport News, VirginiaPrivate4.33333333333
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Newport News, VirginiaResort4.802955665204
Golf Courses Near Newport News
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Fort Eustis, VirginiaMilitary
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Fort Eustis, VirginiaMilitary
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Fort Eustis, VirginiaMilitary
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Hampton, VirginiaPublic/Municipal
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Langley AFB, VirginiaMilitary3.66666666673
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Langley AFB, VirginiaMilitary3.66666666673
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Williamsburg, VirginiaPrivate4.66666666673
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Williamsburg, VirginiaPrivate5.02
Newport News Golf Resorts
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Newport News, VAThe Lodge at Kiln Creek Golf Club & Resort features 16 onsite guest rooms with either a king or two queen beds. Located in Newport News, the golf club and lodge are located five minutes from Newport-Williamsburg International Airport. The 18-hole, semi-private golf course plays just under 7,000 yards from the championship tees. Guests of the lodge…
See Also
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