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Newport News Golf Resorts

  • Kiln Creek Golf Club & Resort: #8
    THE LODGE at Kiln Creek Golf Club & Resort
    Newport News, VA
    The Lodge at Kiln Creek Golf Club & Resort features 16 onsite guest rooms with either a king or two queen beds. Located in Newport News, the golf club and lodge are located five minutes from Newport-Williamsburg International Airport. The 18-hole, semi-private golf course plays just under 7,000 yards from the championship tees. Guests of the lodge…

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