Hopewell Golf Guide
Golf Courses Near Hopewell
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Fort Lee, VirginiaMilitary
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Fort Lee, VirginiaMilitary
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Fort Lee, VirginiaMilitary
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Disputanta, VirginiaSemi-Private3.048780487882
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Petersburg, VirginiaPublic/Municipal4.2642404693675
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Petersburg, VirginiaPrivate5.02
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Quinton, VirginiaPublic3.88888888899
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Richmond, VirginiaPublic3.8974164134208
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Providence Forge, VirginiaSemi-Private4.1517357258826
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Richmond, VirginiaPrivate4.43481877679
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