Petersburg Golf Guide
Petersburg Golf Courses
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Petersburg, VirginiaPublic/Municipal4.2642404693675
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Petersburg, VirginiaPrivate5.02
Golf Courses Near Petersburg
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Fort Lee, VirginiaMilitary
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Fort Lee, VirginiaMilitary
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Fort Lee, VirginiaMilitary
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Disputanta, VirginiaSemi-Private3.048780487882
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Chesterfield, VirginiaSemi-Private3.8023900798332
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Chesterfield, VirginiaPrivate4.4648650997427
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Richmond, VirginiaPublic3.8974164134208
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Richmond, VirginiaPrivate4.43481877679
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Chesterfield, VirginiaSemi-Private3.7460417322414
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Richmond, VirginiaPublic4.3748781778361
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