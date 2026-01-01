Clinton Golf Guide
Golf Courses Near Clinton
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Langley, WashingtonPrivate
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Everett, WashingtonPrivate
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Mukilteo, WashingtonPublic3.22222222229
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Everett, WashingtonPublic4.223577235847
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Freeland, WashingtonPublic3.916666666712
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Everett, WashingtonPrivate
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Lynnwood, WashingtonPublic3.677083333318
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Marysville, WashingtonPublic3.3758
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Everett, WashingtonPublic/Municipal4.152941176521
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Marysville, WashingtonPublic3.3758
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