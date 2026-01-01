Snoqualmie Golf Guide
Snoqualmie Golf Courses
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Snoqualmie, WashingtonPublic4.0673025967486
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Snoqualmie, WashingtonPrivate4.52
Golf Courses Near Snoqualmie
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Fall City, WashingtonPublic3.666666666712
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Fall City, WashingtonPublic3.3264939761536
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North Bend, WashingtonPublic3.01
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Fall City, WashingtonPrivate5.01
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Carnation, WashingtonPublic3.0524159473472
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Sammamish, WashingtonPrivate5.01
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Redmond, WashingtonPrivate
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Redmond, WashingtonPrivate
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Redmond, WashingtonPrivate
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Newcastle, WashingtonPublic3.736842105319
Snoqualmie Golf Resorts
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Snoqualmie, WashingtonThe Salish Lodge & Spa, dating to 1916, overlooks the stunning 270-foot Snoqualmie Falls 30 minutes from Seattle. The 86-room boutique hotel known for its appearance in the Twin Peaks TV series is an intimate and luxurious place to stay for couples, especially if one, or both, is a golfer. The golfer has access to The Club at Snoqualmie Ridge, the…
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